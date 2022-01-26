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26.01.2022 13:04
Рубрика: Общество

В Сибири испытают двухтонный циклолет

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские инженеры приступили к созданию крупномасштабного летательного аппарата весом около 2,5 тонн - циклолета. Он должен быть испытан к 2025 году.

- Это концепция летающего автомобиля для задач скорой помощи, МЧС, а возможно в будущем и городского такси, - рассказывает директор Института теплофизики СО РАН академик Дмитрий Маркович.

Фото: Министерство обороны РФ
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Ранее ученые Института теплофизики СО РАН успешно испытали циклолет весом 60 килограммов. В конце 2020-го - начале 2021 года он совершил первые тестовые полеты на полигоне. По словам специалистов, у летательных аппаратов с циклическими двигателями имеется ряд преимуществ. Например, взлет и посадка с неподготовленных наклонных поверхностей, высокая маневренность, закрытые периферийной защитой, а значит, безопасные двигатели.

- Одно из важнейших качеств этого аппарата - низкий уровень шума, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". - Это достигается за счет того, что в нем нет открытых лопастей.

Ученые считают, что такие машины не заменят дроны и вертолеты, но, вполне возможно, со временем займут свое место в транспортной системе мегаполисов. Ведь такому аппарату необходимо всего два парковочных машино-места при грузоподъемности около 600 кг.

- К циклолету есть интерес со стороны как государственных, так и коммерческих структур, - отмечает Маркович. - Если мы доведем его до уровня аэротакси, скорой помощи или аппаратов для МЧС, то, конечно, спрос будет.

Однако на данный момент в России разрешены полеты дронов до 30 килограммов. Даже 60-килограммовый аппарат может испытываться только на отдельных полигонах. Поэтому аэротакси с "воздушными колесами" мы увидим в небе еще не скоро. Для этого необходимо трансформировать законодательство.

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