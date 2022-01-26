Бывшего главу Минеральных Вод заключили под стражу по решению суда

Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу уволившегося две недели назад по собственному желанию с поста главы Минеральных Вод Сергея Перцева. Экс-мэра подозревают в превышении должностных полномочий при покупке муниципалитетом здания для детского сада. Ущерб оценивается почти в 200 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, Перцева заключили под стражу на два месяца.

- Учитывая личность подозреваемого, обстоятельства совершенного преступления, а также сведения о том, что он пытался скрыться от органов предварительного следствия избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас продолжается следствие по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких послед". Дело находится на особом контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца.

Как ранее сообщала "РГ", Сергея Перцева задержали сотрудники ФСБ, когда тот находился в Краснодаре. По версии следствия, Минераловодский городской округ получил субсидию на 192,6 миллиона рублей для покупки здания под детский сад. В результате у физлица купили детский сад, который оказался недостаточно вместительным и сейсмоустойчивым, а куплен был с нарушением конкурсных процедур. Рыночную стоимость здания оценили в 68,6 миллиона.