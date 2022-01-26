Петербургские исполнители a cappella создали программу с оркестром

Нет более совершенного инструмента, чем человеческий голос. Однако все мы привыкли, что певца или группу исполнителей обязательно сопровождают музыкальные инструменты. Группа PLUSFIVE как будто дает зрителю и слушателю освободиться от этой зависимости. Пять молодых мужчин поют a cappella, и их богатейшая музыкальная палитра раздвигает границы нашего представления о возможном.

Группа PLUSFIVE: любое смешение жанров имеет право на существование. Не нужно стесняться открывать в себе новое. Фото: Архив группы PLUSFIVE

Название дано со смыслом - на сцену выходят пять человек, но сам коллектив несколько больше. И сделать они хотят несколько больше, чем просто петь. Например, уже создали программу с Государственным академическим симфоническим оркестром (ГАСО). Что дальше? Основатель группы, выпускник РГПУ имени Герцена по классу хорового дирижирования и в прошлом - церковный певчий Владимир Мгерян рассказал корреспонденту "РГ".

Владимир, почему исполнители a cappella вдруг решили выступить с классическими музыкантами?

Владимир Мгерян: Все произошло достаточно спонтанно. Наш битбоксер Михаил Емельянов - также музыкант ударной группы ГАСО. Он предложил сделать совместную программу, и художественный руководитель оркестра Алексей Титов согласился - к нашему большому восторгу.

Насколько вам - артистам, которые не используют инструментов, - было комфортно оказаться в другой музыкальной среде?

Владимир Мгерян: A cappella как жанр обладает не очень широкими выразительными средствами. У нас нет настоящих литавр, нет контрабаса - мы можем только имитировать эти звуки. В силу того, что мы много репетируем и выступаем, мы действительно слегка отвыкли от звучания инструментов и как будто заново открыли для себя их преимущества. Когда звучат те произведения, которые мы поем, в оркестровом исполнении - буквально мурашки по коже.

Неужели вы отказываете человеческому голосу в богатстве и выразительности? Ведь ту же скрипку часто с ним сравнивают...

Владимир Мгерян: Человеческий голос остается самой высокой вершиной музыкального воплощения, но в сочетании с инструментами это особый симбиоз, новый вид искусства. Для нас такой профессиональный опыт был очень интересным.

Вы назвали программу "Новый тренд - 2022". В чем он заключается?

Владимир Мгерян: Вообще выступление голоса с оркестром - идея, как вы понимаете, далеко не новая. Даже в Мариинском театре это происходит.

Наша новизна - в материале и в его подаче. Мы взяли за основу самые неожиданные композиции - от Джо Дассена и The Beatles до Майкла Джексона и Билли Айлиш. В этом мы видим тренд: любое смешение, любой кроссовер жанров имеют право на существование. Не нужно стесняться открывать в себе новое.

У группы "Терем-квартет" был фестиваль с таким названием - "Терем-кроссовер"...

Владимир Мгерян: Мы даже дважды принимали в нем участие! Один раз мы дошли до полуфинала, а второй раз нас сняли с конкурса, потому что жюри посчитало, что мы работаем под фонограмму!

Вы оскорбились или возгордились?

Владимир Мгерян: 50 на 50. Это довольно лестная в общем оценка, но было обидно. Хотя вообще мне кажется, что петь a cappella под фонограмму - это вершина мастерства. Мы ее еще не достигли.

Как вам живется в эпоху пандемии?

Владимир Мгерян: Сейчас стало полегче. Залы постепенно снимают ограничения, можно делать концерты. В период жесткого карантина мы, как и многие музыканты, открыли для себя онлайн - участвовали в мероприятиях, фестивалях. В первую очередь для того, чтобы самим не упасть духом. Хотя без живого общения со зрителем, без его реакции трудно, но зато мы научились работать на камеру и преодолевать технические сложности.

В свое время вы пели во время служб в Чесменской церкви. Как сочетаются для вас духовная и светская музыка, шоу-бизнес и каноны православия?

Владимир Мгерян: Очень просто. Когда я прихожу в церковь, я другой человек. Как актер, который выходит на сцену в разных ролях. Для меня пение в церкви было хорошей школой - божественная акустика, ансамбль из четырех человек, а не хор. Но когда группа стала набирать обороты, я уже не смог совмещать. Если концерт или корпоратив заканчивается поздно, очень трудно успеть без опозданий к утренней службе.

Планируете ли вы повторить "Новый тренд"? Насколько полезным и успешным оказался опыт?

Владимир Мгерян: Конечно, мы не сможем ездить с этой программой на гастроли, так как везти целый оркестр - это слишком сложно. Но надеемся повторить и расширить программу в новом концерте к 8 Марта.

О прошлом и будущем

Ваш репертуар состоит из кавер-версий известных хитов. А есть ли в нем собственные произведения?

Владимир Мгерян: Сейчас мы работаем над созданием этнического альбома, он запланирован к выпуску в декабре 2022 года. Надеемся, что это будет новое слово в акапельной музыке. За основу берем балканское, армянское, грузинское многоголосие и хотим соединить их с африканскими ритмами.

Что касается авторской песни, то у нас она только одна. Я написал ее после того, как полностью сменился состав PLUSFIVE, и назвал ее "Тишины не будет". Но дальше по такому пути мы идти не планируем, потому что хотим, чтобы наша музыка была понятна не только российскому слушателю, а любому человеку в любой стране.

Почему, кстати, состав сменился и как вообще собралась группа?

Владимир Мгерян: На этот вопрос есть два ответа - краткий и развернутый. Если говорить о том, как мы собрались, то с первыми музыкантами я вместе учился или работал в Театре музыкальной комедии, а кого-то даже искал по объявлениям. Потом люди менялись, ребята вырастали и уходили в свободное плавание. Когда однажды такое решение принял практически весь состав, я трудно это пережил и написал песню. А краткий ответ дал наш битбоксер: "Куда делся старый состав? - Он стал старым!" Пришли новые люди, сейчас в составе PLUSFIVE пять человек: Михаил Емельянов, Валерий Вейнберг, Владимир Мгерян, Армен Чобанян, Иван Лясковец, а также звукорежиссер Никита Журавлев и наш менеджер Настя Овсянникова - и полная гармония отношений.