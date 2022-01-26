В печи дома пропавшей под Новгородом девочки нашли останки

В Холме Новгородской области в печи дома, где жила пропавшая девочка, обнаружены предметы, похожие на обгоревшие фрагменты костей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Мать малышки и ее сожитель задержаны. Следственные действия продолжаются.

Напомним, девочка 2020 года рождения (на момент исчезновения ей был один год и девять месяцев) пропала ночью 25 января. Региональный Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Следственно-оперативная группа работает под руководством заместителя руководителя СК по Новгородской области Николая Супруна.