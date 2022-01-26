Проект "Отдых и туризм" вышел в социальные сети

Здесь не будет слепого копирования и перепостов материалов из газеты. Наша цель - создать полноценный, отдельный, самостоятельный продукт, который органично войдет в "экосистему" проекта "Отдых и туризм". В итоге бумажная и сетевая версии будут дополнять и поддерживать друг друга как в творческом, так и в коммерческом отношении.

По словам разработчиков проекта, перед ними стояла задача не просто показать прекрасную туристическую Россию во всем ее многообразии, но и вывести проект на коммерческие рельсы.

Карту можно встроить в любую статью или блог, что делает ее удобной для тысяч авторов по туристической тематике.

В последние дни прошлого года запущен и другой проект - карта главных туристических мест страны.

Теперь каждый может не просто совершить виртуальный тур по достопримечательностям России, почитать во всех подробностях о том или ином месте, но и сразу же связаться с местными гидами, воспользоваться предложенным туристическим маршрутом и даже нарисовать свой собственный.

Пока на карте всего лишь несколько десятков объектов, но в течение 2022 года представят еще несколько сотен новых.

Когда открываешь метку, слева появляется информация об объекте. В первую очередь это репортаж "Российской газеты" с места событий. По мере наполнения карты туда будут добавляться официальные сайты туристических мест, ссылки на их страницы в социальных сетях, на тематические сайты и так далее.

Помимо отдельных объектов, журналисты "РГ" будут пополнять ее готовыми туристическими маршрутами, от получасовых прогулок по историческим центрам городов до крупнейших межрегиональных маршрутов на тысячи километров. И все это будет в открытом доступе. Карта должна стать не просто удобным гидом по нашей стране, а настольной виртуальной книгой каждого путешественника России.

Карту можно встроить в любую статью или блог, что делает ее удобной для тысяч авторов по туристической тематике.