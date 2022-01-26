Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой войск

Северный флот приступили к отработке практических действий с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. Эти учения проводятся под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. По данным Минобороны, к участию привлекут до 1,2 тысячи человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 30 кораблей, около 20 летательных аппаратов.

Ряд мероприятий пройдет на береговых полигонах в Мурманской области, а основные практические действия развернутся в акватории Баренцева моря. В них будут задействованы фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", а также подводные лодки, суда обеспечения, самолеты и вертолеты.

Учения позволят оценить уровень подготовки органов военного управления флота при проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. Будет также проверена слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя в этом регионе. Военнослужащими Северного флота будут отработаны вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути.

Ранее оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило Северный флот о проведении в марте-апреле многонационального учения Cold Response 2022. Генерал-лейтенант Ингве Одло отметил, что вооруженные силы Королевства Норвегия строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений. Адмирал Александр Моисеев поблагодарил военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров.