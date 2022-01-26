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26.01.2022 14:29

СК "ЛенРусСтрой" начинает продажу квартир в новом "умном" ЖК "ЛесArt"

Строительная корпорация "ЛенРусСтрой" объявила о старте продаж квартир в жилом комплексе "ЛесArt" в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Новый проект надежного застройщика с 20-летней историей успеха удачно сочетает прекрасные экологические условия с высокими технологиями, удобное расположение с наличием всех условий для комфортной жизни.
Фото: Предоставлено ООО "ЛРС" Фото: Предоставлено ООО "ЛРС"
Фото: Предоставлено ООО "ЛРС"

Концепция ЖК "ЛесArt" в полной мере отражает современную идеологию устойчивого развития.

- Это совершенно новый для нас проект, когда в центре всего в квартале находится человек, его комфорт, его желания, его потребности, его мироощущение, - поясняет Максим Жабин, заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой". - "ЛесArt" - это про искусство: искусство жить комфортно, искусство любить и заботиться о своих близких, искусство жить в современном мире и при этом бережно к нему относиться.

Ощущение спокойствия загородной жизни жителям "ЛесArt" обеспечит расположенный поблизости Шунгеровский лесопарк с большими пространствами для отдыха и спорта. Окна видовых квартир выходят на лесопитомник. При этом предусмотрена вся необходимая инфраструктура - школы и детские сады, поликлиники и отделения банков, магазины и рестораны. Дорога до центра Санкт-Петербурга на автомобиле займет 45 минут, до Петергофа - 20 минут, до развязки с КАД - три минуты.

Особенность квартир, которые предлагает СК "ЛенРусСтрой" в новом жилом комплексе "ЛесArt", - планировки и разнообразные конфигурации квартир: кухни-гостиные, мастер-спальни, просторные гардеробные, увеличенные окна и лоджии, а также применение концепции "заходи и живи". Все квартиры сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, которая легко позволит придать жилью индивидуальность.

Проект реализуется совместно со Сбер Мобайл (входит в группу Сбер), партнеры намерены использовать самые современные разработки "умного дома", использование которых гарантирует экономию ресурсов, и в первую очередь - самого ценного ресурса человека - времени. Для этого Сбер (ПАО "Сбербанк") уже открыл кредитную линию в размере 10,6 миллиарда рублей.

Жилой комплекс "ЛесArt" аккредитован в банках-партнерах. Приобрести квартиру можно с использованием различных жилищных программ и сертификатов, а также с привлечением ипотечных средств на выгодных условиях.

Справочная информация

Параметры ЖК "ЛесArt":

Общая площадь участка: 76 396 м2

Количество корпусов: 5

Этажность домов: от 8 до 13

Площадь: 112 000 м2 жилья

Передача ключей от квартир первого дома состоится в марте 2024 года.

Застройщик ООО "СЗАВРОРА" (ГК "ЛенРусСтрой"). Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Пресс-релиз предоставлен ООО "ЛРС".

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