СК обнародовал видео из дома в Холме, где жила пропавшая девочка

Следственный комитет РФ опубликовал видео из дома в Холме Новгородской области, где жила пропавшая девочка. На кадры оперативной съемки попали баня, сарай и дом. Видно, что семья живет очень бедно и неряшливо, в доме страшный беспорядок, все захламлено.

Напомним, девочка 2020 года рождения безвестно исчезла в городе Холм. Об этом стало известно ночью 25 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего" (так делается для организации полномасштабного розыска). Сейчас выясняются все обстоятельства пропажи малышки, опрашиваются возможные свидетели, изучаются условия, в которых росла и воспитывалась девочка.

В СК сообщают, что во время осмотра места происшествия в печи были обнаружены предметы, похожие на обгоревшие фрагменты костей. По ним будет проведена экспертиза.

Мать и сожитель пропавшей девочки задержаны. Кстати, по словам детского омбудсмена Новгородской области, всего у женщины восемь детей, семеро старших находятся в детском доме.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.