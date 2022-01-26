В НАО с зимника Нарьян-Мар - Усинск эвакуируют семьи с детьми

На зимнике Нарьян-Мар - Усинск в Ненецком округе из-за погодных условий застряли несколько машин. В администрации НАО провели экстренное совещание по этому поводу.

Как сообщает руководство региона, из Нарьян-Мара к месту бедствия уже выехали группы поисково-спасательной службы. Они окажут людям необходимую помощь и эвакуируют из снежной пустыни семьи с детьми. Выехали туда и дорожники, отвечающие за содержание зимника.

Ограничения движения на зимней дороге были введены из-за сильной метели и плохой видимости. В администрации региона уточняют, что ограничения сохраняются и сегодня: автомобилисты, рискнувшие отправиться в сложную дорогу, подвергают серьезной опасности себя и свои семьи.

Зимник Нарьян-Мар - Усинск - единственная сезонная автодорога, которая связывает Ненецкий округ с Республикой Коми.