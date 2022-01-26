В Петербурге дети стали в восемь раз чаще болеть коронавирусом

В Санкт-Петербурге после зимних каникул в восемь раз выросла заболеваемость детей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Общий рост заболеваемости COVID-19 в Северной столице усилился с 10 января, она подскочила в четыре раза. Но особенно вырос этот показатель среди детей всех возрастов - от рождения до 18 лет.

При этом чаще всех, по словам Наталии Башкетовой, болеют дети от 7 до 14 лет, а также подростки 15-17 лет. Главный санитарный врач Петербурга отметила, что именно эти возрастные группы активно посещают образовательные учреждения, различные кружки и секции.

Среди болеющих петербуржцев дети сегодня составляют 20 процентов. А в предыдущие периоды пандемии их доля не превышала 10 процентов.

При этом пока школы Северной столицы централизованно не переводятся на удаленное обучение. Но в случае "взрывной" волны заболеваемости такое решение может быть принято, сообщила Наталия Башкетова. Сейчас на удаленку переводят отдельные классы и школы по решению руководителей образовательных учреждений.

На рост заболеваемости среди юных петербуржцев повлияли особенности штамма "омикрон", который распространяется в городе. Он очень заразен, заболевший человек может передавать вирус другому уже в первые сутки после заражения.

Ранее в Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей. В частности, с 28 января до 13 февраля для них закрывается вход в театры, музеи, цирки и тому подобные учреждения. Все программы дополнительного образования переводятся в онлайн-формат.