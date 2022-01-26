Крымчанам старше 60 лет вернут льготный проезд

С пятницы 28 января в Крыму возобновят льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров по возрасту. Об этом на совещании в Керчи сообщил глава РК Сергей Аксенов.

К решению, согласованному с руководителем межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальей Пеньковской, Аксенова сподвигли многочисленные сообщения о том, что пожилые крымчане в силу разных обстоятельств продолжают пользоваться общественным транспортом.

- Указ сегодня подпишу, - уточнил глава региона. - С пятницы будет действовать. Ограничения льготного проезда все снимаем: все льготники как ездили, так и ездят.

Напомним, с 24 января в соответствии с очередной редакцией указа главы Крыма о режиме повышенной готовности жители республики старше 60 лет обязали соблюдать режим самоизоляции, а половину сотрудников государственных и муниципальных органов перевели на дистанционный режим работы. Исключениями названы прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту проведения вакцинации от коронавируса, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, вынос отходов к ближайшему месту накопления.

Напомним, с 15 декабря 2021 года льготный проезд в общественном транспорте был разрешен крымчанам 60 и старше лет при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании (или QR-кода). Однако в этом году его отменили.