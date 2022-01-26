В Челябинске на девятилетнего ребенка напала свора бродячих собак

В Челябинске организована проверка нападения на школьника своры бездомных псов. Ребенок получил травмы.

- Инцидент произошел в Курчатовском районе Челябинска, - сообщил представитель СК региона Владимир Шишков.- Бродячая собака напала на девятилетнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенка доставили в травмпункт.

Об инциденте стало известно 24 января. К счастью, в момент нападения рядом со школьником находились взрослые, отогнавшие свору. Однако из-за укусов ему назначено лечение.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Но с учетом общественного резонанса СК забрал материалы для проведения собственной проверки.

Как уже сообщала "РГ", ранее из-за участившихся случаев нападения собак глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата собрать подобные факты, чтобы выступить с инициативой по усовершенствованию законодательства.