В Челябинске опровергли новый сброс канализации в водохранилище

В минэкологии Южного Урала опровергли продолжение сброса канализационных вод в питьевой источник Челябинска. Выехавшая на место комиссия нарушений не обнаружила.

- Сегодня специалисты регионального государственного экологического надзора выехали на место ЧП, чтобы проверить информацию, поступившую от жителей, - сообщили в пресс-службе минэкологии региона. - Факт разлива не подтвердился, после аварии 22 января здесь проводятся ремонтные работы.

Проверку провели после сообщений в соцсетях о том, что на месте, где в выходные произошел разлив канализации, обнаружены новые стоки из аварийного коллектора. В связи с чем очевидцы предположили, что предприятие "ЮжУралВодоканал" намеренно проводит их по ночам.