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26.01.2022 10:38
Рубрика: Общество

В Челябинске опровергли новый сброс канализации в водохранилище

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В минэкологии Южного Урала опровергли продолжение сброса канализационных вод в питьевой источник Челябинска. Выехавшая на место комиссия нарушений не обнаружила.

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- Сегодня специалисты регионального государственного экологического надзора выехали на место ЧП, чтобы проверить информацию, поступившую от жителей, - сообщили в пресс-службе минэкологии региона. - Факт разлива не подтвердился, после аварии 22 января здесь проводятся ремонтные работы.

Проверку провели после сообщений в соцсетях о том, что на месте, где в выходные произошел разлив канализации, обнаружены новые стоки из аварийного коллектора. В связи с чем очевидцы предположили, что предприятие "ЮжУралВодоканал" намеренно проводит их по ночам.

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