Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до 41 процента

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41 процента. Таковы результаты опроса, проведенного Pew Research в период с 10 по 17 января.

Отмечается, что сейчас лишь 41% совершеннолетних американцев (из 5128 опрошенных) одобряют работу главы государства. Это "немногим ниже, чем в сентябре (44 процента) и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59 процентов)", говорится в сообщении исследовательского центра.

Нынешним состоянием дел в США удовлетворен только 21 процент респондентов. В прошлом марте довольных американцев было на 12 процентных пунктов больше, передает РИА Новости.

Напомним, в начале января стало известно, что рейтинг Байдена по итогам декабря 2021 года упал до рекордно низкой отметки - его работу одобрили только 44 процента опрошенных. В частности, 73 процента американцев считают плохой экономическую ситуацию в стране, особенно с учетом инфляции. Около 55 процентов недовольны тем, как правительство справляется с пандемией коронавируса. А почти 70 процентов полагают, что США "движутся не в том направлении".