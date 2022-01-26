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26.01.2022 05:30
Рубрика: В мире

Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до 41 процента

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41 процента. Таковы результаты опроса, проведенного Pew Research в период с 10 по 17 января.

Фото: Gettyimages
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Отмечается, что сейчас лишь 41% совершеннолетних американцев (из 5128 опрошенных) одобряют работу главы государства. Это "немногим ниже, чем в сентябре (44 процента) и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59 процентов)", говорится в сообщении исследовательского центра.

Нынешним состоянием дел в США удовлетворен только 21 процент респондентов. В прошлом марте довольных американцев было на 12 процентных пунктов больше, передает РИА Новости.

Напомним, в начале января стало известно, что рейтинг Байдена по итогам декабря 2021 года упал до рекордно низкой отметки - его работу одобрили только 44 процента опрошенных. В частности, 73 процента американцев считают плохой экономическую ситуацию в стране, особенно с учетом инфляции. Около 55 процентов недовольны тем, как правительство справляется с пандемией коронавируса. А почти 70 процентов полагают, что США "движутся не в том направлении".

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