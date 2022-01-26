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26.01.2022 10:43
Рубрика: Культура

Российских зрителей ждет более 400 новых сериалов в 2022 году

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 17(8665)
Накануне Нового года сайт Кино-Театр.ру произвел подсчеты: сколько в 2021 году вышло в России сериалов.
Сериал Данилы Козловского "Карамора" сделан в жанре фэнтези на тему российской истории. Фото: Видеосервис START Сериал Данилы Козловского "Карамора" сделан в жанре фэнтези на тему российской истории. Фото: Видеосервис START
Сериал Данилы Козловского "Карамора" сделан в жанре фэнтези на тему российской истории. Фото: Видеосервис START

По их данным, общее число многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Среди них проектов свыше 4 серий, вышедших на ТВ и стриминговых платформах, - 229 (в 2020 году - 152). Из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента).

Фото: Амедиатека
В Сети вышел сериал от создателя "Аббатство Даунтон" - "Позолоченный век"

Однако в 2022 году сериалов в России будет еще больше - сомневаться не приходится. И выбрать среди них самые ожидаемые дело непростое. Поэтому в этой статье мы основывались на том, что уже в январе вышли четыре российских сериала, к которым еще в процессе создания было привлечено повышенное внимание. И это только лишь в интернете - в различных онлайн-кинотеатрах. Но сегодня - время, когда сериалы "кочуют" из интернета на ТВ и обратно. Поэтому в статье назовем еще и проекты, которые заготовили телеканалы. Но предупреждаем честно - это лишь верхушка айсберга. По мере выхода сериалов "РГ", как обычно, будет рассказывать о самых любопытных из них.

"Карамора". На Start

В центре событий первого сериала режиссера Данилы Козловского - вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века.

Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Герои "Караморы" - странные люди. Актер Евгений Шварц в роли Юсупова. Фото: Видеосервис START

В картине сыграли: Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Один Байрон и многие другие.

"Этерна". На "Кинопоиске"

"Этерна. Часть первая" - фэнтези-сага по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны". Это пролог первой части проекта, который рассказывает предысторию мира Кэртианы и ее главных героев и великих домов.

Мир под названием Кэртиана был создан четырьмя богами тысячи лет назад. Покинув свое творение ради борьбы со злом, боги оставили править миром короля Ракана и четверых своих наследников - Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они стали родоначальниками Великих домов, а их потомки - Людьми Чести. Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане настали смутные времена... Сериал называют российской "Игрой престолов".

В 2022 году в России выйдет около 400 новых сериалов

В "Этерне" снимались Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев и другие.

"Бег улиток". На Kion

В центре сюжета психологического триллера - истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки-расследовательницы.

Двух героинь сыграла одна актриса - Дарья Урсуляк. Марина номер один работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От перенапряжения у нее случается инсульт, после которого она замечает провалы в памяти. Марина пытается спасти свою пациентку Леру, которая оказалась в кризисном центре после предполагаемого насилия, но теряется во времени и пространстве. Ее муж-ученый пытается найти средство от болезни Альцгеймера и вылечить жену, экспериментируя с ядом улиток. Историей девочки - жертвы насилия - занимается и журналистка-расследовательница Марина.

Главные роли в сериале исполнили также Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Режиссер "Бега улиток" Стас Иванов в 2021 году снял сериал НТВ "Немцы".

"Ресторан по понятиям". На Premier

Сериал рассказывает о четырех преступниках, которые создают успешный ресторанный бизнес. По сюжету - вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька - вместе выходят из тюрьмы. Друзья задумывают совершить свое последнее крупное ограбление. Для этого арендуют ресторан рядом с банком...

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Ирина Темичева и другие.

Смотрите также

Во всех онлайн-кинотеатрах страны

На Start готовится к выходу сериал "Алиса не может ждать" - история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительской поддержки. Алисе - пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму. Но девочка узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет... В ролях: Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова и другие.

Premier обещает в этом году наконец-то порадовать сериалом "Идентификация" Владлены Санду с Леной Трониной и Романом Васильевым в ролях. Сериал вечности.

Также на Premier - сериал "Аврора" - черная комедия Романа Волобуева о влиянии прошлого на настоящее. В главных ролях Лена Тронина, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова и другие.

Фото: предоставлено Netflix
Стася Милославская рассказала "РГ" о съемках в сериале Netflix "С холода"

Первый канал в новом году выпустит в телеэфире историческую сагу "Собор". От создателей "Угрюм-реки" также ожидается новый проект - режиссер Юрий Мороз и студия "Русский проект" представят сериал "Деревенская драма", в котором снялись Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова. Масштабный приключенческий сериал "Русский пленник" (рабочее название), события которого развиваются на стыке XVI и XVII веков. А также - четырехсерийный нуар-детектив "Молчание" режиссера Дмитрия Петруня с Леонидом Бичевиным в главной роли.

Канал "Россия 1" приготовил для зрителей сериал "Елизавета". Любовь, дворцовые интриги... И на фоне всего этого вершится история страны. В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков и другие. Сериал Валерия Тодоровского "Надвое" снят также для "России 1". История о двух лучших друзьях, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум. "Чайки" - многосерийный фильм о том, как женскую волейбольную команду из Калининграда возглавляет очень строгий тренер. В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова и другие.

"Васнецова" - этот сериал "России 1" - ремейк популярного французского детективного сериала "Кандис Ренуар" (Candice Renoir). Главная героиня - майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова в исполнении Анны Михалковой. Режиссер Алексей Андрианов.

Полный список сериалов, рекомендуемых к просмотру, доступен на сайте "РГ".

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