Средний размер автокредита в России обновил рекорд

Средний размер выданных автокредитов в России в декабре 2021 года обновил исторический максимум - 1,28 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики отмечают, что в конце года средняя сумма кредита на покупку автомобиля выросла на 4% (в ноябре - 1,23 млн рублей). По сравнению с декабрем 2020 года этот показатель вырос сразу на 28%.

Самые большие автокредиты, согласно статистике, оформляют жители Москвы - в среднем 1,9 млн рублей. На втором и третьем месте - Московская область (1,55 млн) и Санкт-Петербург (1,47 млн).

При этом сильнее всего средний чек за год вырос в Кемеровской области (плюс 44,3%), Удмуртии (плюс 38,6%) и Свердловской области (плюс 38,2%).