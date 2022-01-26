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26.01.2022 11:37
Рубрика: Легковые авто

Средний размер автокредита в России обновил рекорд

Текст: Василий Кошкин
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Средний размер выданных автокредитов в России в декабре 2021 года обновил исторический максимум - 1,28 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Аналитики отмечают, что в конце года средняя сумма кредита на покупку автомобиля выросла на 4% (в ноябре - 1,23 млн рублей). По сравнению с декабрем 2020 года этот показатель вырос сразу на 28%.

Самые большие автокредиты, согласно статистике, оформляют жители Москвы - в среднем 1,9 млн рублей. На втором и третьем месте - Московская область (1,55 млн) и Санкт-Петербург (1,47 млн).

При этом сильнее всего средний чек за год вырос в Кемеровской области (плюс 44,3%), Удмуртии (плюс 38,6%) и Свердловской области (плюс 38,2%).