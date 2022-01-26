США передали письменный ответ на предложения России о гарантиях безопасности. Что и кто в ответе?

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что "рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги". Документ, по его словам, включает "опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России", "оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России", а также "идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения". При этом Блинкен заявил, что США не собираются отказываться от принципа "открытых дверей" НАТО.

Блинкен уверял собравшихся на пресс-конференцию журналистов, что американский ответ "предлагает дипломатический путь вперед", но при этом сообщил о "новых поставках военного снаряжения из США", которые прибудут на Украину в дополнение к трем партиям, поступившим за последние дни. При этом госсекретарь напрямую увязал перспективы диалога с ситуацией вокруг Украины, которую США сами же нагнетают уже несколько месяцев.

Судя по заранее произошедшим утечкам в западные СМИ основных тезисов американского документа, никакой интриги он не содержит. За исключением того, что Белый дом почему-то упрямо отказывается обнародовать его текст, скромно называя его "частью дипломатического процесса".

Спрашивается, а чего же так стесняются в Вашингтоне, направляя Салливана в качестве диппочтальона на Смоленскую площадь? Ведь, со слов госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по альянсу не только заранее ознакомили друг друга с содержанием ответа России, но и "проинформировали" об этом не входящую ни в какие евроатлантические структуры Украину. Со своей стороны, министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Киева "учтена" и ответы коллективного Запада "не вызывают у нас возражений".

Основное содержание великодушно "одобренного" Незалежной (как будто бы от нее что-то зависело) американо-натовского ответа Москве заранее стало предметом откровений западной прессы. Например, сенсацию из ничего в очередной раз сделало информагентство Bloomberg, сообщив, что США и их союзники назовут-таки области, в которых они готовы "решить" поставленные вопросы России и укажут Москве на её вызывающие тревогу действия. Вот уж действительно "эксклюзивная" информация, вполне оправдывающая полученное от замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова сравнение этого СМИ со "слегка вонючим" сыром рокфор.

Более внятно, на какие конкретно подвижки в своей политике готов пойти альянс ведущей телеканала CNN Кристиан Аманпур, в середине текущей недели поведал сам генсек Столтенберг. По его словам, прогресс в переговорах Россия-НАТО возможен по таким направлениям, как "контроль над вооружениями, меры по повышению прозрачности в военной активности и выработка механизмов по снижению рисков".

При этом, по словам высшего гражданского чиновника Североатлантического альянса, в Брюсселе верят в существование дипломатического выхода из нынешнего кризиса, а НАТО готово обсудить озабоченности РФ и приглашает российскую сторону к переговорам. "Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам включая право любых стран выбирать свой путь", сказал Столтенберг. И добавил, что ответ США и альянса будет направлен в Москву одновременно. Видимо, такой ход призван подчеркнуть "нерушимую трансатлантическую солидарность". Которая в последнее время наглядно проявила себя категорическим запретом Германии поставлять немецкое оружие Украине, отказом Хорватии отправлять своих солдат в зону возможного конфликта и даже взбрыкиванием сверхлояльной альянсу Болгарии. Так, накануне в Софии состоялось внеочередное заседание парламента, в ходе которого министр обороны страны Стефан Янев заявил: "ни один болгарский военный не будет участвовать в конфликте или операции на территории Украины или другого государства, если соответствующее решение не будет принято в зале Народного собрания, а такого не предвидится".

США предлагают "дипломатический путь вперед", но обещают "новые поставки оружия" Украине

Явное расшатывание внутринатовской дисциплины и начавшееся брожение среди союзников, которых оказался не в силах построить постройке смирно даже "старший товарищ", пожалуй, единственное неожиданное следствие текущей беспрецедентной эскалации отношений западного военного блока с Россией.

Что же касается полученного вчера от США ответа, то никакой интриги, никаких сюрпризов, а тем более никакого реального желания коллективного Запада объективно взглянуть на грозящие европейской архитектуре безопасности вызовы в них ожидать не приходится. Спекуляции на тему, что же тогда произойдет не уместны. Ровно как и подигрывание нагнетаемой англосаксонскими СМИ истерии относительно якобы готовящегося российского вторжения в Украину и страшных санкционных карах, заранее заготовленных для нашей страны.

В Кремле и на Смоленской площади неоднократно заявляли, что по факту получения реакции коллективного Запада на четко и недвусмысленно сформулированные Москвой озабоченности она будет тщательно проанализирована и только затем последует наш ответ. Дипломатический - в случае решения продолжать с Вашингтоном и Брюсселем переговоры. И военно-технический - если дальнейшие контакты с США и НАТО на тему получения от них гарантий безопасности и нерасширения западного блока на Восток будут сочтены бесперспективными. Необходимый инструментарий и в том и в другом случае, а главное - решительность твердо отстаивать свои национальные интересы - у России имеется.

Компетентно

Алексей Пушков, председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ:

Госдеп США уже заявил, что не готов идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности и прежде всего - отказаться от политики "открытых дверей" в НАТО. Так что основное содержание письменного ответа уже известно. А далее, как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам - этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения, при этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря.