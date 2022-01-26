Стартовал XXII Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка

Кто бы мог раньше подумать: чтобы преподавать сегодня русский в некоторых странах, понадобится не только профессионализм, но и мужество. Украинские учителя просят их не фотографировать в Москве во время торжественных церемоний. Коллега из Тбилиси добавляет: "На страже грузинского языка стоит целое государство, на страже русского теперь я одна". Оговорю сразу: мы уважаем государственные языки всех стран, родной язык каждого и реально благодарны тем, кто своей профессией выбрал русский.

Среди самых активных участников нашего конкурса по традиции педагоги Беларуси, Узбекистана, Казахстана. Есть у нас уже победители из Китая и Польши, Монголии и США. За эти годы, даже не верится, мы сделали более тысячи учителей счастливыми. Поэтому непременно участвуйте и побеждайте.

Участникам конкурса 2022 года предлагается выполнить творческую работу на тему "От языка Союза к языку мира: зачем сегодня учат русский?".

В этом году исполняется 100 лет СССР - стране - победителю над фашизмом, государству, которое влияло не только на ход мировой истории ХХ века, но и на личные судьбы миллионов людей. Русский язык был не просто государственным, но и мощной ракетой-носителем на мировую орбиту культуры и науки всех 15 республик, входивших в состав Советского Союза.

30 лет уже нет Союза. В наследство молодым независимым государствам достался русский как язык межнационального общения. Он остается рабочим практически для всех международных организаций. Да и с миссией миротворца, как доказывает современная история, этот язык может справляться лучше других.

Выросли целые поколения, которые никогда не жили в СССР. А у них - какой интерес учить русский? Мы надеемся, что в конкурсных эссе мы прочитаем конкретные аргументы и примеры, в том числе и пожелания, что сегодня надо учителю русского языка за рубежом, чтобы всю силу, красоту и пользу русского языка сделать опять привлекательной и для мира, и для конкретного ученика в классе.

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Лауреаты конкурса (50 человек) награждаются дипломами, денежными премиями в размере 20 000 рублей и приглашаются в Москву на торжественную церемонию в первую декаду сентября. Все расходы по приглашению финалистов берут на себя организаторы конкурса. Надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

Условия участия в конкурсе на сайте.