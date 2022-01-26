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Рубрика: В мире

Столтенберг: НАТО передала письменный ответ на предложения по безопасности

Текст: Диана Ковалева
НАТО передала Москве свой письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Напомним, ранее американский посол в РФ Джон Салливан передал российскому МИД ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
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"Сегодня НАТО передала письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США", - сказал Столтенберг, добавив, что альянс "серьезно намерен достичь прогресса в диалоге с Россией".

По его словам, предложения поддержали все тридцать союзников по НАТО.

Он отметил, что России и альянсу нужно восстановить работу своих представительств в Москве и Брюсселе, а также коммуникацию по военным темам. Кроме того, НАТО предлагает России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. По его словам, организация готова разговаривать с Москвой по ее соображениям по собственной и европейской безопасности. Кроме того, он заявил о необходимости серьезного диалога о контроле над вооружениями - в том числе, над ядерным оружием и наземной обороной.

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"Мы готовы выслушать беспокойства России и участвовать в реальном диалоге о том, как поддержать и усилить основополагающие принципы европейской безопасности, на которые мы все подписались", - заявил Столтенберг.

Между тем, по его словам, в переданном России ответе НАТО говорится, что организация не пойдет на компромиссы по своим фундаментальным принципам - в частности, по принципу о том, что любая страна имеет право сама решать, вступать ей в НАТО или нет.

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