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Суд рассмотрит ходатайство об аресте задержанного за хищение денег у вдовы Градского 17:00
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26.01.2022 17:00
Рубрика: Происшествия

Суд рассмотрит ходатайство об аресте задержанного за хищение денег у вдовы Градского

Текст: Иван Петров

Следователи МВД внесли в суд ходатайство о заключении под стражу уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова. Молодого человека днем ранее задержали на станции метро "Менделеевская" по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. "В суд от органов следствия поступило ходатайство об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует ТАСС пресс-службу Наро-Фоминского суда Подмосковья.

Фото: Photoxpress
По факту нападения на вдову певца Градского возбуждено уголовное дело

Ранее сообщалось, что вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко вечером 16 января обратилась в полицию. По ее словам, неизвестные спровоцировали ДТП с участием ее автомобиля. После чего в машину к женщине подсели трое неизвестных преступников. Они, угрожая оружием, заставили вернуться Коташенко домой, где похитили находившуюся там крупную сумму денег (по данным информагентств, 100 млн рублей).

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о разбое (статья 162 УК РФ). Во вторник с помощью системы распознавания лиц "Сфера", установленной на входе в столичную подземку, задержали одного из нападавших.

Происшествия Правосудие Суд

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