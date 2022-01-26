Турчак предложил думать о безопасности людей при регулировании криптовалют

При регулировании криптовалют необходимо защитить людей от возможных мошеннических действий, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

На совещании с членами правительства 26 января президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам и Центробанку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют.

"IT-сфера в нашей стране развивается очень стремительно, мы боремся за статус цифрового государства. Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались и работали в России. Для этого и необходимо создавать им такие условия, развивать прогрессивные технологии", - приводит слова Турчака пресс-служба "Единой России".

Политик отметил, что блокчейн и криптовалюты стали источником большого количества инновационных проектов, в которые вовлечены тысячи молодых людей, но при регулировании этих технологий надо в первую очередь думать о безопасности граждан.

"Об этом как раз и говорит президент, - пояснил Андрей Турчак. - Предусмотреть все возможные риски - защитить людей от возможных мошеннических действий с криптовалютами, не допустить их использование для криминальных расчетов".

Сенатор напомнил, что два года назад принят закон о финансовых активах.

"Сейчас важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в нашей стране. Цифровая финансовая инфраструктура - полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты", - резюмировал он.