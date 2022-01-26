В Беларуси усилен таможенный контроль по всему периметру границы

В ответ на санкции западных стран Беларусь с первого января ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении РБ. В связи с этим, подтвердили в ГТК, усилен таможенный контроль по всему периметру границы.

Запрет, по данным таможенного комитета, данные которого приводит БЕЛТА, распространяется на ввоз товаров из ЕС и его государств-членов: США и Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии.

Из ведомственного документа следует, что в перечень запрещенных товаров включены мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо соленое, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, правда, с некоторыми исключениями.

В список включены также овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, животные жиры и масла, колбасы, кондитерские изделия, соль и другие товары. Председатель ГТК Владимир Орловский уточнил, что уже с начала года таможенники не пропустили на территорию страны 29 грузовиков, которые везли запрещенную продукцию.

А его заместитель Эдуард Данилович добавил, что на границе усилен "контроль документов, которые подтверждают страну происхождения товара. При выявлении признаков правонарушения проводим проверку, устанавливаем виновных и принимаем решение в соответствии с законодательством. За незаконное перемещение запрещенных товаров на нашу территорию предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - подчеркнул представитель ГТК.