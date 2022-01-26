В фильме "Бэтгерл" появится первый трансгендерный персонаж в истории DC

В предстоящем фильме "Бэтгерл" появится трансгендерный персонаж. На эту роль утверждена поменявшая пол актриса Айвори Акино, сообщает DailyNews.

Уроженка Филиппин исполнит роль бармена и подруги главной героини. Ее персонажа зовут Алисия Йео. Впервые Йео поклонники DC увидели в году, в выпуске журнала комиксов "Бэтгерл".

Издание отмечает, что персонаж Акино станет первым трансгендерным персонажем в истории фильмов DC Comics.

Главную роль в фильме сыграет актриса Лесли Грейс, недавно был опубликован ее первый снимок в образе супергероини. Ранее появлялась информация, что в "Бэтгерл" к своей роли Бэтмена вернется Майкл Китон. В роли Светлячка в картине появится Брендан Фрейзер.

Предположительно, что фильм выйдет на HBO Max в этом году.