Начались съемки фильма "Бэтгерл"

К съемочному процессу приступила команда фильма Warner Bros. и DC "Бэтгёрл" (Batgirl). Дата премьеры проекта не определена, фильм может выйти на стриминговой платформе HBO Max.

О начале съемок в своем Instagram рассказал один из режиссеров картины Адиль Эль Арби. На фото видна хлопушка и табличка на офисном столе с надписью "Офицер Барбара Гордон".

Известно, что главную роль сыграет Лесли Грэйс (мюзикл "На высоте мечты"), ее антагониста Светлячка - Брендан Фрейзер ("Роковой патруль"). В картине также задействован Дж.К. Симмонс ("Война будущего", "Быть Рикардо").

Режиссеры - Билал Фалла и Адиль Эль Арби ("Плохие парни навсегда"), сценарий Кристины Ходсон ("Хищные птицы").