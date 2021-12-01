Новости

Вся семья актрисы Киры Найтли заболела коронавирусом 11:50
Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера 11:44
Умерла актриса Фатима Кладо, жена актера Геннадия Королькова 11:24
Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре 11:15
Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel 10:31

Начались съемки фильма "Бэтгерл"

Новости
    01.12.2021, 11:58
Текст:   Анастасия Николаева

К съемочному процессу приступила команда фильма Warner Bros. и DC "Бэтгёрл" (Batgirl). Дата премьеры проекта не определена, фильм может выйти на стриминговой платформе HBO Max.

О начале съемок в своем Instagram рассказал один из режиссеров картины Адиль Эль Арби. На фото видна хлопушка и табличка на офисном столе с надписью "Офицер Барбара Гордон".

Известно, что главную роль сыграет Лесли Грэйс (мюзикл "На высоте мечты"), ее антагониста Светлячка - Брендан Фрейзер ("Роковой патруль"). В картине также задействован Дж.К. Симмонс ("Война будущего", "Быть Рикардо").

Режиссеры - Билал Фалла и Адиль Эль Арби ("Плохие парни навсегда"), сценарий Кристины Ходсон ("Хищные птицы").

Новости

Махершала Али рассказал, как он относится к Блэйду Уэсли Снайпса 10:18
Вышел новый трейлер продолжения "Секса в большом городе" 09:29
Названы самые популярные песни и артист года по версии Apple Music 30.11.2021
Вышел тизер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 30.11.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Раскрыто, что покажут в сцене после титров нового "Человека-паука" 30.11.2021
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 30.11.2021
В Сеть слили критические спойлеры к "Человеку-пауку: Нет пути домой" 30.11.2021
⧣ интернет
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
"Всегда был сам по себе": Лоза поделился воспоминаниями о Градском 30.11.2021
Джеймс Ганн назвал три лучших фильма о Человеке-пауке 30.11.2021
В Сети продают билеты на премьеру "Человека-паука" за 25 тысяч долларов 30.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Появились новые отрывки из третьего "Человека-паука" 30.11.2021
Вышел трейлер "Звездного разума" - российского ответа "Чужому" 30.11.2021
"Соколиный глаз" показал худший старт среди всех сериалов Marvel 30.11.2021