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Вышел второй трейлер фильма Аарона Соркина "Быть Рикардо"

Новости
    11.11.2021, 11:54
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

На YouTube-канале Amazon Prime Video вышел второй трейлер биографического фильма "Быть Рикардо" (Being the Ricardos) с Николь Кидман и Хавьером Бардемом в главных ролях. Премьера в кинотеатрах 10 декабря, в России он выйдет сразу на стриминговой платформе 21 декабря.

Фото: youtube.com/ more tv
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Фильм рассказывает о творчестве и проблемах в браке Дези Арназа и Люсиль Болл. Они придумали и запустили одно из самых известных телешоу на послевоенном американском телевидении "Я люблю Люси". Оно стартовало в 1951 году и стало мировым хитом на шесть долгих лет. В фильме показаны непростые отношения между Дези и Люсиль, которым удалось преодолеть творческий и семейный кризис во время работы над сериалом. Судя по трейлеру, нас ожидает красивая ретро-картина, полная искренних эмоций.

Режиссер и автор сценария - Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой", "Большая игра", "Стив Джобс").

В ролях: Николь Кидман ("Девять совсем незнакомых людей", "Отыграть назад"), Хавьер Бардем ("Дюна", "Русалочка"), Дж.К. Симмонс ("Война будущего", "Лига справедливости Зака Снайдера", Джейк Лэси ("Белый лотос").

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