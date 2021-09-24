Известный факт: чем успешнее и счастливее хочет казаться человек, тем крепче у него дома заколочены шкафы. Что, однако, не панацея от выпадения оттуда скелетов. И ещё хуже, если подходящей мебели нет под рукой. Скажем, не предусмотрена таковая на шикарном спа-курорте "Транквилум", где оказались герои сериала "Девять совсем незнакомых людей" по роману Лианы Мориарти.

Строго говоря, незнакомыми всех не назовёшь. Среди туристов - сразу две супружеские пары, одна к тому же со взрослой дочерью. Правда, помимо дочери в семье школьного учителя Маркони был ещё сын, который умер при не до конца понятных обстоятельствах, а его родители друг от друга явно что-то скрывают - поэтому они, наверное, вполне perfect strangers. Вообще тут каждый себе на уме: у молодой инстаграмщицы синдром самозванки, модную писательницу обманул мошенник, ехидный гей прячет в кармане аудиогарнитуру, бывший спортсмен измучен посттравматическим расстройством и медикаментозной зависимостью... Столкновение характеров неизбежно; осталось только кого-нибудь убить - и да начнутся очередные "Десять негритят".

Вот только приезжают в "Транквилум" вовсе не убивать или умирать. Там верховодит загадочная блондинка Маша, обещая ментальное и физическое исцеление всякому желающему. Методы "перезагрузки" у Маши странные: то она заставляет гостей бегать наперегонки в мешках, то предлагает плавать нагишом, то поит смузи - казалось бы, бесполезная, бестолковая дурацкая чушь. Тем не менее постояльцы, прогуливаясь по неприлично красивым пейзажам, меняются прямо на глазах. У чёрствого, грубого экс-футболиста вдруг душа, захлюпав, размокает. Учитель выходит из кризиса среднего возраста лихим прыжком с водопада. Писательница хорошеет. Чудеса да и только.

Но есть, конечно, подвох - не зря ведь хозяйка ретрита в исполнении Николь Кидман зловеще щурит очи, что-то пришёптывает под нос и постоянно ныряет в кровавые флешбеки. Бонусом - смешной якобы русский акцент с вкраплениями мата в стиле "s...a bl...t". Остальным тоже есть, чем порадовать. Майкл Шеннон, например, традиционно прекрасен - особенно когда выдаёт длиннющий монолог с цитатами из Ветхого Завета; Люк Уилсон просто хорош; Мелисса Маккарти привычно забавная; Самара Уивинг экспрессивно таращится. Звёзды, короче сказать, сошлись. Притом всех вчистую переигрывает Бобби Каннавале - вот уж профи, которому до обидного редко дают большие роли.

Понимать бы ещё, чего ради столько замечательных артистов собрались в одном месте. Сперва "Незнакомцев" можно принять за собирательный сатирический портрет "богатых белых" (персонажи мерзковаты, много чёрного юмора): в таком качестве шоу смотрится достойно, хотя и несколько беззубо на фоне недавнего "Белого лотоса". Но на полпути - стоит курорту раскрыть свой главный секрет и (спойлер) утонуть в коллективной галлюцинации - всё как-то вдруг сваливается в кучу. С определённого момента уже не поймёшь, хотят авторы шутить или быть серьёзными? Снимают странненькую трагикомедию или надрывный триллер типа "Третьего дня"? Сочувствуют или высмеивают героев? Какой аспект им, в конце концов, важнее - психотерапия ли, троллинг ли модных рехабов, социальный ли комментарий, детективная ли история?

Последняя, к слову, мутновата, медлительна и запинчива - здесь куда интереснее слушать исповеди, фиксировать моральные надломы, следить за проявлениями эмоций и чувств, нежели выяснять, кто и почему раз в два эпизода шлёт Маше эсэмэски с угрозами. Следовательно, велик риск разочароваться, если вы рассчитывали на бинджвотчинг наподобие "Большой маленькой лжи" того же Дэвида Келли с той же Кидман по предыдущему бестселлеру той же Мориарти. Или, на худой конец, ждали чего-то типа "Отыграть назад" (те же имена минус Мориарти плюс оскароносный режиссёр Сюзанна Бир).

С другой стороны, проблема явно не из разряда критичных: судя по опубликованным рейтингам, на стриминге Hulu премьера моментально побила все рекорды. Лишнее подтверждение, что любые повествовательные огрехи нетрудно спрятать за выдающейся картинкой, громкими фамилиями сценаристов и толпой голливудских селебрити.

Текст на сайте "Год литературы".

3.5