Вышел трейлер "Девяти совсем незнакомых людей" с Николь Кидман

Местами криповое шоу Hulu "Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers), пока позиционируемое как мини-сериал, получило новый большой трейлер. Углубивший ранее помянутую тему терапевтического рытья могил, в частности. Размещен он на YouTube-канале сервиса.

Историю развернут перед нами на несколько загадочном элитном курорте Tranquilim House, куда прибывают ранее друг с другом незнакомые "девять обитателей большого города", дабы подвергнуться специфическим методам лечения со стороны директора учреждения Маши (Кидман).

В остальных ролях - Бобби Каннавале, Люк Эванс, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Мелвин Грегг, Реджина "Очень страшное кино" Холл и Мэнни Хасинто (псевдомонах - гопник из "В лучшем мире"). Режиссер - Джонатан Левин (зомби-мелодрама "Тепло наших тел").

Сценарной адаптацией оригинального романа-бестселлера Лианы Мориарти ("Большая маленькая ложь") занимались Саманта Штраус ("Танцевальная академия"), Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Джон-Генри Баттеруорт ("Ford против Ferrari").

Три первые эпизода (из восьми) будут доступны с 18 августа.