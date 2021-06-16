Видео: монстры-оккупанты в финальном трейлере "Войны будущего"

На YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video опубликован финальный трейлер фантастического боевика "Война будущего" (The Tomorrow War) с зятем Шварценеггера Крисом Праттом в главной роли.

В ролике нам обширным рядом презентовали не только множество отважных многонациональных героев - от черной сильной командующей женщины до сильной азиатской женщины, - но и галерею инопланетных оккупантов. Представляющих собой что-то среднее между чудовищами из "Тихого места" и мезозойскими хищными белками-летягами. Очень красиво!

По центру сюжета опуса встанет группа наших современников, которых люди будущего переносят в 2051 год в качестве вспомогательных сил для борьбы с вторжением. Так как собственными мощностями там уже не справляются (да, звучит несколько странновато).

В частности, в войне будущего никак не обойтись без простого американского учителя (Пратт), брутального старика (Дж. К. Симмонс) и привлекательной учёной блондинки (Ивонн Страховски) за станковым пулеметом. Впрочем, в 2051-м, похоже, с пулеметами вообще все.

Режиссер - Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен"), сценарий - Зак Дин ("Чёрный дрозд").

Релиз - уже 2 июля.