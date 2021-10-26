Брендан Фрейзер сыграет Светлячка в фильме о Бэтгёрл

Злодейскую роль сыграет Брендан Фрейзер ("Роковой патруль") в новом фильме Warner Bros. и DC с Лесли Грейс (мюзикл "На высоте мечты") о приключениях Бэтгёрл.

Источники Deadline полагают, что речь идет о роли суперзлодея Светлячка. Режиссеры проекта - Адиль Эль Арби, Билал Фалла ("Снегопад"). Фильм снимается для HBO Max.

Карьера Фрейзера в 2021 году пошла в гору. Он уже снялся в драме "Кит" Даррена Аранофски, затем в фильме Стивена Содерберга "Без резких движений" и у Мартина Скорсезе в "Убийцах цветочной луны".