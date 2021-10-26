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Брендан Фрейзер сыграет Светлячка в фильме о Бэтгёрл

Новости
    26.10.2021, 18:01
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Злодейскую роль сыграет Брендан Фрейзер ("Роковой патруль") в новом фильме Warner Bros. и DC с Лесли Грейс (мюзикл "На высоте мечты") о приключениях Бэтгёрл.

Фото: kinopoisk.ru
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Источники Deadline полагают, что речь идет о роли суперзлодея Светлячка. Режиссеры проекта - Адиль Эль Арби, Билал Фалла ("Снегопад"). Фильм снимается для HBO Max.

Карьера Фрейзера в 2021 году пошла в гору. Он уже снялся в драме "Кит" Даррена Аранофски, затем в фильме Стивена Содерберга "Без резких движений" и у Мартина Скорсезе в "Убийцах цветочной луны".

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