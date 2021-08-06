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Брендан Фрейзер снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Новости
    06.08.2021, 16:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

К касту следующего фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" присоединился Брендан Фрейзер ("Мумия", "Траст"), сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Главные роли в экранизации романа Дэвида Грэнна "Убийцы цветочной луны: Убийства в Осейдже и рождение ФБР" (Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI) исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Также в актёрском составе присутствует Джесси Племонс.

Адаптацией текста займётся прославленный сценарист Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Звезда родилась" 2018-го). Проект находится на балансе у Apple.

Недавно Джеймс Ганн, всё ещё обижающийся на Скорсезе за его высказывания о комиксах, обвинил мэтра в цинизме.

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