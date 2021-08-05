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Джеймс Ганн обвинил Мартина Скорсезе в цинизме

Новости
    05.08.2021, 18:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Chris Pizzello/Evan Agostini/AP Фото: Chris Pizzello/Evan Agostini/AP
Фото: Chris Pizzello/Evan Agostini/AP

Джеймс Ганн, чей чудесный обновлённый "Отряд самоубийц" с сегодняшнего дня гремит в российских кинотеатрах (наша рецензия - здесь), вновь подлил масла в огонь полемики с Мартином Скорсезе, два года назад заявившего о том, что фильмы по комиксам - это не кино.

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках подкаста Happy Sad Confused Джеймса вновь спросили об отношении к словам мэтра. Тот ответил, что считает их "невероятно циничными" и видит как попытку привлечь внимание к себе и своим картинам (ту же мысль в своё время высказывал покойный Чедвик Боузман).

Между тем Джеймс подчеркнул, что считает Скорсезе одним из величайших режиссёров всех времён и с удовольствием смотрит его фильмы. Более того - отчасти он с ним согласен: среди кинокомиксов хватает "бездушных и пустых" лент, и он, Ганн сам пытается бороться с такой ситуацией, призывая коллег отойти от шаблонов и снять что-нибудь новое и интересное, но те предпочитают подыгрывать скучным и банальным требованиям студий.

Отметим, что после скандала с Disney Ганн получил небывалую творческую свободу от Warner Bros., что действительно позволило фильму "Отряд самоубийц: Миссия навылет" стать новым словом в мире кинокомиксов.

Между тем президент DC Films Уолтер Хамада подтвердил, что Джеймс продолжит работать со студией.

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