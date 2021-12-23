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Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в сериале "Бэтгерл"

Новости
    23.12.2021, 11:59
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер, лауреат "Золотого глобуса", Майкл Китон снова вернется к роли Бэтмена. Как сообщает Variety, 70-летний Китон появится в роли Брюса Уэйна в сериале "Бэтгерл".

В центре сюжета нового шоу о супергероях - героиня Бэтгерл, настоящее имя которой - Барбара Гордон. Она является дочерью детектива Джима Гордона, постоянного персонажа комиксов о Готэм-сити. Проект выпустит HBO Max, предположительно, в 2022 году.

Других подробностей о сериале пока не сообщается. В компании Warner Bros. не стали комментировать информацию об участии Майкла Китона в данном проекте.

Напомним, ранее стало известно, что Китон также появится в роли Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером и Беном Аффлеком (тоже Бэтменом). Фильм ожидается 4 ноября 2022 года.

Майкл Китон сыграл в "Бэтмене" Тима Бертона в 1989 году, после этого, в 92-м - в продолжении "Бэтмен возвращается". Далее снимался в фильмах "Моя жизнь", "Безмолвие", "Белый шум", "Робокоп", "Бердмэн", "Человек-паук: Возвращение домой", "Дамбо", "Наемник" и других. Известен также как актер озвучки.

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