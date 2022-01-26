В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

Возглавлявший российскую делегацию заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак счел завершившийся разговор "непростым, но довольно откровенным". Результатом встречи, по его словам, стало признание важности "неукоснительного соблюдения перемирия" на востоке Украины.

"Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений", - сказал Козак.