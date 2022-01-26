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26.01.2022 22:53
Рубрика: Власть

В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

Во французской столице завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), передает ТАСС. Встреча длилась восемь с половиной часов.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Возглавлявший российскую делегацию заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак счел завершившийся разговор "непростым, но довольно откровенным". Результатом встречи, по его словам, стало признание важности "неукоснительного соблюдения перемирия" на востоке Украины.

"Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений", - сказал Козак.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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