Новости

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 21:04
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 20:53
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 20:31
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 20:30
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 20:30
Евгений Плющенко попал в больницу 20:17
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 20:16
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 20:15
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 20:12
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 19:59
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 19:51
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 19:46
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 19:42
Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства 19:32
Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины 19:30
В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 19:22
Рубрика: Экономика

В России выросла минимальная цена на водку

Текст: Нина Егоршева
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В России проводится ежегодная корректировка минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому документу, минимальная розничная цена водки выросла на 7,4%, коньяка - на 7,6%.

В России в 2021 году выросли продажи шампанского и коньяка

Таким образом водка подорожала до 261 рублей за 0,5 литра, коньяк - до 480 руб. Кроме того, согласно документу, минимальная розничная цена на бренди поднялась с 324 рублей до 348 рублей.

С помощью минимальных цен государство борется с нелегальным алкоголем. Рассчитываются цены с учетом затрат на сырье и производство, акцизов и инфляции. В конце прошлого года сообщалось об удорожании практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25%. А по отдельным позициям рост цен составил 100-150%.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал "РГ", что по минимальной цене в магазинах продается около 15% водки, еще около 60% - чуть выше минимальной цены. Минимальные цены могут позволить себе держать только холдинги, у которых производство начинается с выращивания пшеницы. Но таких производителей мало. Большинство покупают готовый спирт и продают продукцию по более высокой цене.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак

Главное сегодня

Создана компания для возобновления сертификации "Северного потока-2"
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф