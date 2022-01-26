В России выросла минимальная цена на водку

В России проводится ежегодная корректировка минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому документу, минимальная розничная цена водки выросла на 7,4%, коньяка - на 7,6%.

Таким образом водка подорожала до 261 рублей за 0,5 литра, коньяк - до 480 руб. Кроме того, согласно документу, минимальная розничная цена на бренди поднялась с 324 рублей до 348 рублей.

С помощью минимальных цен государство борется с нелегальным алкоголем. Рассчитываются цены с учетом затрат на сырье и производство, акцизов и инфляции. В конце прошлого года сообщалось об удорожании практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25%. А по отдельным позициям рост цен составил 100-150%.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал "РГ", что по минимальной цене в магазинах продается около 15% водки, еще около 60% - чуть выше минимальной цены. Минимальные цены могут позволить себе держать только холдинги, у которых производство начинается с выращивания пшеницы. Но таких производителей мало. Большинство покупают готовый спирт и продают продукцию по более высокой цене.