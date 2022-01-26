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26.01.2022 22:35
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности

Текст: Дмитрий Гончарук

Москва не примет ответ Вашингтона на предложенные ею гарантии безопасности, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - сказал Джабаров РИА Новости.

По оценке сенатора, форма ответа показывает, что американские власти идут на прямую конфронтацию.

Он добавил, что при подготовке официальной реакции на ответ США могут быть проведены переговоры с союзниками России, в том числе Китаем, что может занять несколько дней.

В свою очередь вице-спикер СФ Константин Косачев написал в Facebook, что "есть темы для разговоров с США".

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