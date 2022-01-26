Видео: замерзшие пассажиры нашли альтернативу автомобильной печке

Внезапные холода, обрушившиеся на север и северо-запад Индии (в Фирозпу́ре и Чандигархе, например, сейчас +8+11 градусов, что для этих краев очень и очень зябко, а в Шринагаре так и вовсе +1+6) заставили теплолюбивых индусов включить в квартирах кондиционеры на обогрев, а в частных домах - подкинуть дровишек в печку.

Несладко пришлось индийским автомобилистам, ведь далеко не все выпускаемые в стране легковые машины оборудованы системой обогрева. Сидеть за рулем в теплом свитере, шапке, перчатках и при это мерзнуть - реалии, от которых местным водителям никуда не деться.

Дальше всех в плане автономных систем отопления продвинулись в северном штате Харьяна (регион на границе с Пакистаном), жители которого имеют в Индии репутацию людей не очень образованных, но смелых и способных на рискованные эксперименты. В салон старенькой Tata Indica (а в выпускаемых для внутреннего рынка моделях системы обогрева нет) начали ставить походные жаровни с предварительно прогоревшими углями, которые уже не полыхают, но жара дают достаточно.

Конечно, при движении жаровня может перевернуться, поэтому кто-то из пассажиров в пути должен взять на себя функции "кострового" и следить, чтобы угли не высыпались на сидение или коврик или ноги водителя. Тепло ли при этом в салоне? Пожалуй, да. Опасно ли это? Еще как! Ведь топливные бак Tata - буквально в 30-40 см от источника огня.

Пользователи по всему миру удивляются и ужасаются увиденному в это ролике, сами же индусы лишь понимающе усмехаются: это же Харьяна, край отважных и изобретательных людей.