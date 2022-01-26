Вышел трейлер фантастического сериала "Кукушки Мидвича"

Компания Sky выпустила трейлер многосерийной экранизации научно-фантастического романа Джона Уиндема под названием "Кукушки Мидвича" (The Midwich Cuckoos), увидевшего свет в 1957 году. В нем рассказывается о необычном происшествии в ничем не примечательной британской деревушке Мидвич. После однодневного события, вызвавшего коллективную амнезию, женщины детородного возраста с удивлением обнаруживают, что беременны.

Через положенное время на свет появляются дети, имеющие человеческий облик, однако совсем не похожие на своих родителей. По мере их взросления оказывается, что они обладают телепатическими способностями, а их сознание имеет не только индивидуальное, но и коллективное измерение и работает наподобие сетевой структуры. Быстрое взросление детей и их удивительные способности не только привлекают интерес, но и порождают враждебность со стороны окружающих. Единственным закономерным следствием этого становится безусловное желание детей и их родственников бороться за право на жизнь, даже если оно идет вразрез с общественными интересами.

В съемках проекта приняли участие Кили Хоуз, Макс Бисли, Сюннёве Карлсен, Индика Уотсон, Амели Лерой, Алек Николлс и другие. Режиссерами проекта стали Элис Тротон ("Мерлин", "Торчвуд", "Шелк"), Дженнифер Перротт ("Джентльмен Джек", "Доктор Кто") и исландец Боркур Сигторссон ("Молодой Морс"). Дата премьеры пока не известна.

Джон Уиндем - классик британской фантастики, также известный романом "День триффидов" (1951, пережил несколько экранизаций). По мотивам "Кукушек Мидвича" в 1960 году вышел фильм "Деревня проклятых", получивший одноимённый ремейк в 1995-м.