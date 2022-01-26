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Вышел трейлер фантастического сериала "Кукушки Мидвича"

Новости
    26.01.2022, 19:59
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Sky TV Фото: youtube.com/ Sky TV
Фото: youtube.com/ Sky TV

Компания Sky выпустила трейлер многосерийной экранизации научно-фантастического романа Джона Уиндема под названием "Кукушки Мидвича" (The Midwich Cuckoos), увидевшего свет в 1957 году. В нем рассказывается о необычном происшествии в ничем не примечательной британской деревушке Мидвич. После однодневного события, вызвавшего коллективную амнезию, женщины детородного возраста с удивлением обнаруживают, что беременны.

Фото: kinopoisk.ru
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Через положенное время на свет появляются дети, имеющие человеческий облик, однако совсем не похожие на своих родителей. По мере их взросления оказывается, что они обладают телепатическими способностями, а их сознание имеет не только индивидуальное, но и коллективное измерение и работает наподобие сетевой структуры. Быстрое взросление детей и их удивительные способности не только привлекают интерес, но и порождают враждебность со стороны окружающих. Единственным закономерным следствием этого становится безусловное желание детей и их родственников бороться за право на жизнь, даже если оно идет вразрез с общественными интересами.

В съемках проекта приняли участие Кили Хоуз, Макс Бисли, Сюннёве Карлсен, Индика Уотсон, Амели Лерой, Алек Николлс и другие. Режиссерами проекта стали Элис Тротон ("Мерлин", "Торчвуд", "Шелк"), Дженнифер Перротт ("Джентльмен Джек", "Доктор Кто") и исландец Боркур Сигторссон ("Молодой Морс"). Дата премьеры пока не известна.

Джон Уиндем - классик британской фантастики, также известный романом "День триффидов" (1951, пережил несколько экранизаций). По мотивам "Кукушек Мидвича" в 1960 году вышел фильм "Деревня проклятых", получивший одноимённый ремейк в 1995-м.

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