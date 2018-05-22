BBC и HBO совместно снимут биографический сериал о лесбиянке

BBC и HBO займутся сериальной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке-лесбиянке, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.

Займутся одиозно-толерантным проектом из 8 эпизодов Салли Уэйнрайт ("Вошедшие незримо: Сестры Бронте") и Сара Хардинг ("Викинги"). Продюсером выступит Фил Коллинсон ("Доктор Кто"). Вестью любезно поделился Deadline.

В центре сюжета окажется жизнь состоятельной землевладелицы, путешественницы и любительницы книг Энн Листер. Скончавшись на территории Российской империи, Листер оставила после себя немалое количество дневников весьма интимного характера, где подробно описывала свои связи с женщинами, трудовую деятельность и размышляла на тему гендерной самоидентификации.

В ее облике и поведении фигурировали чисто мужские черты, которые иногда смущали ее любовниц - она была очень напориста, своевольна, занималась строительством (что, мягко говоря, не пользовалось особой популярностью среди женщин), собственноручно спроектировала и улучшила свое поместье. По большей части именно за это она получила прозвище "Джентльмен Джек".

Также Листер была одной из первых женщин в мире, покоривших несколько горных вершин в Пиренеях. Смерть ее настигла в результате лихорадки, которую она подхватила, когда Листер направлялась к горе Арарат, чтобы покорить ее со своей подругой. Позже ее забальзамированное тело доставили на родину.

Действие самой картины развернется в 1832 году, когда Листер решает возродить семейный особняк Шибден Холл, пришедший в упадок. Создатели сериала изучили ее многочисленные архивы и подготовили сценарий, в котором будет поведано, как Листер общалась с прислугой, друзьями, поклонницами и враждебными соседями-землевладельцами.

Экранизации яркие и красочные дневники Энн Листер подвергаются не впервые - ранее уже выходило два полнометражных фильма (оба датированы 2010 годом) и документальная лента.

В ролях: Сюранна Джонс ("Доктор Кто"), Софи Рандл ("Острые козырьки"), Джемма Уилан ("Игра престолов"), Тимоти Вест ("Последнее танго в Галифаксе") и Джемма Джонс ("Дневник Бриджит Джонс").

Съемки картины уже начались.