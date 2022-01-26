Завершено проектирование новой российско-белорусской космической системы

О завершении эскизного проектирования российско-белорусской космической системы ДЗЗ (РБКС), в состав которой войдет и уникальный аппарат дистанционного зондирования Земли, сообщил в среду БЕЛТА глава Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков.

Академик напомнил, что лидерами Союзного государства было принято решение о создании совместного космического аппарата дистанционного зондирования с пространственным разрешением 0,35 метра. Кстати, оптическую полезную нагрузку для него изготовит белорусское ОАО "Пеленг", а наземный комплекс управления, приема, обработки и распространения космической информации - предприятие "Геоинформационные системы" НАН Беларуси.

В настоящее время, по оценке ученого, по совокупности своих характеристик создаваемый РБКА является одним из наиболее перспективных аппаратов дистанционного зондирования нашей планеты в мире. Именно "он станет основой дальнейшего развития белорусских и российских систем космического мониторинга Земли на ближайшее и отдаленное будущее", - подчеркнул Гусаков.

Разработка нового спутника, пояснил он, необходима, несмотря на то, что эксплуатация белорусского космического аппарата на орбите продлена до 2025 года включительно. Дело в том, добавил он, что существенно возросли потребности пользователей к характеристикам космической информации, предоставляемой действующей совместной группировкой спутников. Это касается пространственного разрешения, периодичности представления космических снимков и уровня их тематической обработки.