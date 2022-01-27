Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.01.2022 18:00
Рубрика: Бензин

100-й бензин для прочистки мотора. Правда или миф?

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Не так давно на российских АЗС появился бензин АИ-100. После этого многие автомобилисты стали уверять, что иногда стоит заливать такое топливо в свою машину, чтобы прочистить двигатель. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", так ли это на самом деле.

Фото: Istock
Почему нужно периодически включать кондиционер в машине зимой

"Октановое число бензина никак не отражает его моющие свойства. Влияет оно на несколько другие вещи. Дело в том, что бензин, а точнее топливо-воздушная смесь в камере сгорания, склонна к детонации.

Сам процесс детонации - это взрывообразное сгорание топливной смеси, во время которого цилиндро-поршневая группа начинает испытывать разрушительные нагрузки. И это плохо. Связано это явление в том числе и с тем, что при создании современных моторов в погоне за высоким КПД инженеры форсируют двигатели за счёт увеличения степени сжатия. Что может провоцировать разрушительную детонацию.

Поэтому для таких моторов применяется высокооктановый бензин, который в меньшей степени подвержен этим проблемам. Только и всего. Больше никаких чудесных свойств у него нет.

Так что вам необходимо использовать тот тип бензина, который рекомендован производителем. А если нужно осуществить очистку топливной системы, то для этого существуют специальные присадки. Можно использовать их.

Хотя существуют специальные спортивные разновидности топлива с кислородсодержащими присадками, которые возможно могут иметь эффект очистки топливной системы. Но найти подобное топливо на обычных заправках не получится", - отметил специалист.