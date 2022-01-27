100-й бензин для прочистки мотора. Правда или миф?

Не так давно на российских АЗС появился бензин АИ-100. После этого многие автомобилисты стали уверять, что иногда стоит заливать такое топливо в свою машину, чтобы прочистить двигатель. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", так ли это на самом деле.

"Октановое число бензина никак не отражает его моющие свойства. Влияет оно на несколько другие вещи. Дело в том, что бензин, а точнее топливо-воздушная смесь в камере сгорания, склонна к детонации.

Сам процесс детонации - это взрывообразное сгорание топливной смеси, во время которого цилиндро-поршневая группа начинает испытывать разрушительные нагрузки. И это плохо. Связано это явление в том числе и с тем, что при создании современных моторов в погоне за высоким КПД инженеры форсируют двигатели за счёт увеличения степени сжатия. Что может провоцировать разрушительную детонацию.

Поэтому для таких моторов применяется высокооктановый бензин, который в меньшей степени подвержен этим проблемам. Только и всего. Больше никаких чудесных свойств у него нет.

Так что вам необходимо использовать тот тип бензина, который рекомендован производителем. А если нужно осуществить очистку топливной системы, то для этого существуют специальные присадки. Можно использовать их.

Хотя существуют специальные спортивные разновидности топлива с кислородсодержащими присадками, которые возможно могут иметь эффект очистки топливной системы. Но найти подобное топливо на обычных заправках не получится", - отметил специалист.