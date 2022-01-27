Абрамченко заявила о риске мирового водного кризиса

Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису. Об этом заявила на совещании правительства вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису", - отметила чиновница.

Вице-премьер также добавила, что поверхностные воды не защищены от попадания загрязнений и подвержены влиянию климатических изменений.

Абрамченко заявила, что к 2024 году Россия создаст единый водный реестр источников питьевых вод. Речь идет как о подземных, так и поверхностных источниках. Это является частью инициативы "Геология: Возрождение легенды", на реализацию которой на ближайшие три года в бюджете заложено 31,6 млрд рублей (более 10 млрд - на 2022 год).

"Для решения проблемы вододефицита в 11 регионах нашей страны в 2024 году планируем увеличить прирост запасов подземных вод в 2 раза и подготовить 12 площадей для лицензирования. В 2022 году во всех 11 регионах уже приступим к бурению поисковых скважин на воду", - подчеркнула вице-премьер (цитата по "Интерфаксу").

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о результатах исследования пресной воды, обнаруженной под Азовским морем. По данным экспертов, она слабоминерализованная, но при обработке может быть использована как питьевая.