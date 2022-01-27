Распоряжение губернатора Амурской области от 27 января 2022 года № 21-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 21.01.2022 № 18-р) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 7 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;";

2) подпункт 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"8) помещение в обсерватор и медицинское наблюдение за работниками, привлекаемыми вахтовым методом и на сезонные работы из других регионов Российской Федерации, в течение 7 календарных дней со дня такого прибытия, если иное не установлено органами Роспотребнадзора. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья у таких работников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций;";

3) приложение № 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

В.А.Орлов







