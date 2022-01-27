Большинство врачей готовы лечить пациентов удаленно

Большинство медработников считает, что 70% медицинской помощи пациентам можно оказывать дистанционно с помощью телемедицинских технологий, следует из опроса, проведенного на портале MedX.pro.

Удаленно, по мнению врачей, можно скорректировать лечение, мониторить состояние здоровья пациентов, в ряде случаев - даже поставить диагноз. Мешает развитию телемедицинских технологий, считают они, незрелость технологий, отсутствие необходимых кадров, а главное то, что услуги телемедицины до конца не урегулированы законодательно.

Между тем, сегодня от 5 до 10% жителей страны уже пользуются в том или ином виде онлайн-консультациями врачей. Среди пациентов на удаленном мониторинге наблюдается снижение числа повторных госпитализаций и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний более чем в три раза, говорится в исследовании портала.

Также сегодня практикуется дистанционное наблюдение пациентов с коронавирусом с помощью виртуальных чат-ботов и платформ для проверки симптомов.

Ранее в Минздраве рассказали, что в этом году в России будет запущен эксперимент с персональными медицинскими помощниками, которые появятся у пациентов на дистанционном наблюдении. Для этого создана специальная платформа, которая поможет обрабатывать сведения с персональных медицинских устройств, разработаны специальные сервисы.

Такие персональные цифровые медицинские помощники будут отслеживать состояние человека и подавать сигнал, если начинаются какие-то отклонения. Пилот пройдет в шести регионах - Магадане, Татарстане, Новосибирске, Самаре, Рязани, Тюмени и подведомственных медучреждениях Федерального медико-биологического агентства. Он продлится два года. В рамках него планируется организовать мониторинг состояния здоровья людей с гипертонией и сахарным диабетом

К эксперименту готов подключиться Минпромторг, который поможет наладить выпуск отечественных персональных медицинских устройств для дистанционного наблюдения за пациентами.