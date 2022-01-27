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Чак Паланик оценил измененный в Китае финал "Бойцовского клуба"

Новости
    27.01.2022, 11:49
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский писатель Чак Паланик отреагировал на появившуюся в новостях информацию о том, что в Китае онлайн-кинотеатр изменил концовку фильма "Бойцовский клуб". Автор первоисточника заявил изданию TMZ, что этот финал оказался даже ближе к его произведению.

Напомним, фильм Дэвида Финчера оканчивается очень эпически - главный герой вместе с Марлой (в исполнении Хелены Бонэм Картер), держась за руки, наблюдает, как разрушаются небоскребы финансовых корпораций. Все действие происходит под песню Where Is My Mind группы Pixies. Китайский стриминговый сервис Tencent Video между тем показал совсем другое окончание картины - видео взрывов вырезано, и сообщается, что бомбы удалось обезвредить, а главного героя (и его альтер эго) - арестовать, после чего отправить в психушку.

Это решение вызвало множество насмешек в соцсетях, но Чак Паланик отметил, что ему больше смешно то, что люди ополчились на иностранную цензуру, тогда как в Америке его книги долгое время были запрещены и даже сейчас он продолжает бороться с ограничениями. Особенно писатель отметил решения штата Техас.

Кроме того, автор заявил, что версия, которую показали в Китае даже больше соответствует финалу его книги. Также, по словам Паланика, многие зарубежные издатели неоднократно правили его роман, чтобы он более походил на популярный фильм.

Напомним, книга Паланика "Бойцовский клуб" вышла в 1996 году. Дэвид Финчер экранизировал роман в 1999 году. В главных ролях сыграли Эдвард Нортон и Брэд Питт.

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