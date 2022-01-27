Депутат Затулин оценил угрозы Госдепа помешать запуску "Северного потока-2"

Запад различными санкциями пытается запугать Россию, но наша страна не из пугливых. Об этом заявил первый замглавы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя недавнее заявление Госдепартамента США о том, что в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток-2".

В беседе с RT депутат подчеркнул, что нападать на Украину Москва не собирается, однако "это поведение России, основанное на нашей роли, как гаранта Минских договоренностей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы Украина напала на ДНР и ЛНР".

Что касается запуска "Северного потока-2", депутат напомнил, что проект в первую очередь выгоден Европе. Ранее премьер Баварии и председатель ХСС Маркус Зедер выступил против новых санкций в отношении России и "Северного потока-2", подчеркнув, что Россия является партнером, а не врагом Европе.