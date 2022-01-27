Новости

Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута 04:33
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины 03:42
Вирусолог Чумаков: Волна COVID-19 пойдет на спад в начале февраля 02:55
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 02:20
Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам 01:50
Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории 00:42
Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы 26.01.2022
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности 26.01.2022
ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа 26.01.2022
ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения 26.01.2022
В МИД РФ подтвердили получение ответа НАТО и обещали изучить 26.01.2022
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года 26.01.2022
На севере столицы загорелся электробус 26.01.2022
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе 26.01.2022
Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах 26.01.2022
В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 26.01.2022
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 26.01.2022
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 26.01.2022
Посол РФ Антонов: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 26.01.2022
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 26.01.2022
Евгений Плющенко попал в больницу 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 04:33
Рубрика: Общество

Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута и рекомендовала его есть хотя бы раз в неделю. Данный фрукт, содержащий много витамина С и кремния, не только укрепляет иммунитет, но и повышает синтез коллагена.

Фото: РИА Новости
Названы два простых фрукта, помогающих при "плохом" холестерине

Зеленцова перечислила фитохимические вещества, которые признаны геропротекторами, то есть замедляют старение. "Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит", - цитирует диетолога РИА Новости. Также не стоит забывать, что грейпфрут стимулирует выработку пищеварительных соков, а клетчатка полезна для кишечника.

Но при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам грейпфрут необходимо исключить из рациона.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что грейпфрут не обладает способностью сжигать жир. Но калорийность его небольшая - на уровне свежей моркови.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины
Вирусолог Чумаков: Волна COVID-19 пойдет на спад в начале февраля
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности
Посол РФ Антонов: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе