Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута и рекомендовала его есть хотя бы раз в неделю. Данный фрукт, содержащий много витамина С и кремния, не только укрепляет иммунитет, но и повышает синтез коллагена.

Зеленцова перечислила фитохимические вещества, которые признаны геропротекторами, то есть замедляют старение. "Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит", - цитирует диетолога РИА Новости. Также не стоит забывать, что грейпфрут стимулирует выработку пищеварительных соков, а клетчатка полезна для кишечника.

Но при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам грейпфрут необходимо исключить из рациона.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что грейпфрут не обладает способностью сжигать жир. Но калорийность его небольшая - на уровне свежей моркови.