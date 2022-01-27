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27.01.2022 21:15
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, что будет с теми, кто на месяц откажется от сахара

Текст: Нина Егоршева
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Эксперты в области нутрициологии рассказали, что будет, если сократить или вовсе отказаться от употребления сахара и содержащих его продуктов на месяц. В этом случае уменьшение массы тела и улучшение состояния зубов - далеко не все положительные изменения, которые произойдут с организмом за это время, пишет сайт Al Arabiya.

Фото: iStock
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Конечно, самые очевидные изменения произойдут с собственным отражением в зеркале. Отмечается, что исключение продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара может помочь похудеть, особенно, если при этом еще придерживаться питания, богатого питательными веществами, белками и клетчаткой.

Так же отказ от сахара поможет защитить зубы, поскольку сладости увеличивают риск развития кариеса и заболеваний десен как у детей, так и взрослых. Это связано с тем, что бактерии в полости рта расщепляют сахар, в результате чего образуется кислота, которая повреждает поверхность зубов. Правда, в этом случае речь идет о долгосрочной перспективе. Отказ от сахара на 30 дней вряд ли окажет заметное влияние на здоровье зубов.

При этом ряд исследований показывают, что чрезмерное потребление добавленного сахара повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. "Потребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара также связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они повышают артериальное давление, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина", - цитирует сообщение ИноСМИ. Тогда как диеты, ограничивающие потребление добавленного сахара значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина.

Ранее ученые назвали дешевый продукт, снижающий уровень сахара. Речь идет о чесноке. Были проанализированы состояния 60 участников эксперимента, половина из них три раза в день получали по две таблетки сухого чесночного порошка, остальные - таблетки витамина B1. Через три месяца в группе, получавшей чеснок, наблюдалось значительное снижение уровня сахара по сравнению с остальными участниками эксперимента. Кроме того, у тех, кто получал чеснок, наблюдалось значительное снижение гелеобразного гемоглобина.

Материал носит информационный характер. При выборе режима питания желательно проконсультироваться со специалистом.

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