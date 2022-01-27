Эксперты рассказали, сколько стоят личные данные россиян в даркнете

О том, сколько стоит персональная информация россиян в даркнете, рассказали в "Лаборатории Касперского". Так, по оценкам экспертов, копия паспорта месте с ИНН в среднем стоит 100 рублей, а пакет с копией паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС - от 300 рублей.

При этом в ходе опроса, проведенного компанией с участием более 500 россиян, выяснилось, что примерно треть граждан выкладывает в социальных сетях личную информацию о себе - номер телефона, домашний адрес, место работы и тому подобное. Также отмечается, что каждый десятый делился конфиденциальными данными, включая документы, и потом жалел об этом. "Такие действия являются примером овершеринга - публикации излишней информации о себе", - уточнили в "Лаборатории Касперского".

Эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анна Ларкина советует в случае обнаружения в открытом доступе свои личные данные, обязательно связаться с администрацией ресурса и попросить удалить эти данные. По ее словам, сегодня компании обязаны делать это по закону, к тому же многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах.

Ранее появилась информация, что злоумышленники научились удаленно стирать Android-смартфоны. Это стало возможным благодаря вирусу BRATA. Данная версия вируса может легко обходить антивирусные программы. К тому же у вируса есть доступ к геопозиции смартфона через систему GPS.