Илон Маск и Tesla поставили шах авто с ДВС: подведены итоги 2021 года

Илон Маск провёл телефонную пресс-конференцию, в ходе которой были оглашены результаты продаж Tesla в 2021 году, финансовые показатели компании, но, как и предполагали инсайдеры, не было показано ни одной новинки. Тем не менее, кое-какая конкретика всё-таки появилась.

Итак, четвёртый квартал стал для Tesla очередным рекордом: произведено 305 840 автомобилей, поставлено 398 600 электрокаров.

Цифры по итогам года тоже впечатляют: клиентам отгружено 936 712 машин (+87%). Большая часть пришлась на Model Y и Model 3, флагманские Model S и Model X, напомним, в течение года испытывали сложности с производством.

Чтобы эти цифры были более убедительными, вспомним результаты 2020 года, по итогам которого было продано 499 550 авто, однако объёмы производства сократились: 930 422 штуки в этом году против более миллиона выпущенных Tesla в 2020-м - ситуацию можно оправдать кризисом в автомобильной промышленности в глобальном масштабе.

Квартальная выручка Tesla увеличилась на 65% - до 17.7 млрд долларов, чистая прибыль выросла до 2.3 млрд долларов против 270 млн в 2020 году. По итогам прошедшего года выручка Tesla составила 53.8 млрд долларов (+ 71% к 2020 году). В письме инвесторам руководство компании отметило, что показатели Tesla в 2021 году доказали устойчивость разработки и выпуска электрокаров как бизнес-модели, так как такие транспортные средства могут быть прибыльнее, чем авто с ДВС.

В этом году, по мнению Tesla, кризис в цепочках поставок сохранится, но при этом компания уверена в своём росте. Для этого будет использоваться не только увеличение объёмов производства за счёт введения новых мощностей на гигафабриках в Берлине и Остине, но и за счёт оптимизации процессов на заводах во Фримонте и Шанхае.