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Рубрика: Общество

Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам

Работодателям следует перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями лучше не выходить из дома.

Фото: iStock
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что вызванный штаммом "омикрон" COVID-19 не всегда протекает в легкой форме. В больницу часто попадают невакцинированные россияне.

Чуланов посоветовал избегать мест массового скопления людей, носить маски или респираторы. Последние обладают более высокой степенью защиты, подчеркнул эксперт.

"Необходимо ограничить контакты с окружающими людьми, отложить поездки. Также важно пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист (цитата по РИА Новости).

Ранее японские ученые пришли к выводу, что "омикрон" может "жить" на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2. Для сравнения: "дельта" - 114 часов, "омикрон" - 193 часа.

По данным Роспотребнадзора, человек, заразившийся "омикроном", может передавать вирус другим уже в первые сутки после инфицирования.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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